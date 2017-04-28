Ето ги реферите в двубоите на Локо и Ботев

© Plovdiv24.bg Депутатът Стефан Апостолов отново получи наряд за мач на Локо (Пд) БФС обяви съдийските назначения за всички двубои от 30-ия кръг в Първа лига: 28 Апр 2017 г. Петък 17:30 ч.

ФК Дунав 2010 - ПФК Локомотив Пловдив 1926 АД

ГС: Стефан Апостолов Апостолов

АС: Георги Йорданов Дойнов, Велислав Христов Миленков

4-ТИ: Мирослав Максимов Иванов

ДАС: Георги Димитров Давидов, Вихрен Веселинов Манев

СН: Ичко Лозев Лозев



28 Апр 2017 г. Петък 20:00 ч.

ПФК Нефтохимик 1962 АД - ОФК Пирин ЕООД

ГС: Георги Кънчев Димитров

АС: Димитър Русенов Русев, Юлиян Тошков Тодоров

4-ТИ: Христо Пламенов Хаджийски

ДАС: Мартин Емилов Стоименов, Димитър Михайлов Михайлов

СН: Кольо Димитров Данев



29 Апр 2017 г. Събота 17:00 ч.

ПФК Левски АД - ПФК ЦСКА-София

ГС: Никола Антонов Попов

АС: Георги Пламенов Тодоров, Мартин Емилов Венев

4-ТИ: Николай Георгиев Георгиев

ДАС: Ангел Любенов Ангелов, Стефан Демирев Павлов

СН: Костадин Ангелов Гергинов



29 Апр 2017 г. Събота 20:00 ч.

ФК Локомотив Горна Оряховица - ПФК Берое ЕАД

ГС: Владимир Вълков Вълков

АС: Йордан Петров Петров, Николай Неделчев Чакъров

4-ТИ: Мартин Иванов Димитров

ДАС: Станислав Георгиев Тодоров, Ивелин Венциславов Занев

СН: Димитър Панайотов Костов



30 Апр 2017 г. Неделя 17:45 ч.

Монтана - ПФК Ботев АД

ГС: Ангел Детелинов Баялцалиев

АС: Мартин Руменов Ангелов, Павлин Цветанов Михайлов

4-ТИ: Димо Дамянов Вълчев

ДАС: Вангел Борисов Вангелов, Румен Красимиров Христов

СН: Светослав Петров Славов



1 Май 2017 г. Понеделник 17:30 ч.

ПФК Славия АД - ФК Верея

ГС: Георги Николов Кабаков

АС: Мартин Веселинов Маргаритов, Тони Бонев Пандарски

4-ТИ: Георги Петров Георгиев

ДАС: Неделчо Танчев Гаджалов, Радослав Петров Гидженов

СН: Кирил Манолов Лозанов



1 Май 2017 г. Понеделник 20:00 ч.

ПФК Лудогорец 1945 АД - ПФК Черно море

ГС: Волен Валентинов Чинков

АС: Иво Николаев Колев, Станимир Илков Илков

4-ТИ: Драгомир Руменов Милев

ДАС: Валентин Станчев Железов, Георги Милков Гинчев

СН: Георги Крумов Виделов