Войнов направи 3 промени в групата на Локо, вижте кои заминават за Русе

Треньорът на Локомотив Пловдив Войн Войнов направи 3 промени в разширения си състав за утрешното гостуване на дунав в Русе, научи Plovdiv24.bg.
© Plovdiv24.bg
В сравнение с предишния двубой срещу Черно море, сега от групата на черно-белите отпаднаха юношите Димитър Законов и Димитър Минчев, както и играещият помощник-треньор Александър Тунчев.
На тяхно място влизат Парвиз Умарбаев, Стефан Йефтоски и Ияд Хамуд. "Смърфовете" потеглят днес по обед за Русе, където по-късно ще е последната им тренировка преди двубоя, разбра още Plovdiv24.bg.
Ето на кои 18 футболисти ще разчита Локо срещу Дунав:
Илко Пиргов, Кристиян Кацарев, Пламен Крумов, Павел Виданов, Димитър Везалов, Кирил Котев, Шоко, Иван Горанов, Ванчо Траянов, Стефан Йефтоски, Пауло Серджо, Димитър Велковски, Димо Бакалов, Дино Мартинович, Парвиз Умарбаев, Веселин Марчев, Ияд Хамуд, Мартин Камбуров.