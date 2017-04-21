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Щастлив за Ботев съдия пак свири на "канарчетата"
14:55 / 20.04.2017 Източник: sport.plovdiv24.bg Отпечатай Изпрати
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Петър Доровски (в средата) бе наказан след мача на Ботев с ЦСКА
БФС обяви съдийските назначения за всички двубои от 29-ия кръг в Първа лига.

Двубоят Славия - Ботев ще ръководи Петър Доровски. Plovdiv24.bg припомня, че той бе наказан след двубоя на "канарчетата" срещу ЦСКА-София на стадион "Българска армия", завършил 0:0. Тогава Доровски отнесе сериозни критики, че не е отсъдил две дузпи за червените.

Мачът Черно море - Локо (Пд) в Каварна пък бе поверен на Ангел Ангелов.

21 Апр 2017 г. Петък 17:30 ч.
ПФК Нефтохимик 1962 АД - ПФК Берое ЕАД
ГС: Ангел Детелинов Баялцалиев
АС: Мартин Руменов Ангелов, Георги Петров Георгиев
4-ТИ: Мартин Веселинов Маргаритов
ДАС: Георги Николов Кабаков, Мустафа Севди Шефкет
СН: Светослав Петров Славов

21 Апр 2017 г. Петък 20:00 ч.
ПФК Левски АД - ФК Дунав 2010
ГС: Станислав Георгиев Тодоров
АС: Мартин Иванов Димитров, Димо Дамянов Вълчев
4-ТИ: Дениз Пиринов Соколов
ДАС: Георги Димитров Давидов, Вихрен Веселинов Манев
СН: Мартин Живков Богдев

22 Апр 2017 г. Събота 17:30 ч.
ПФК Славия АД - ПФК Ботев АД
ГС: Петър Стефанов Доровски
АС: Петър Николов Джугански, Драгомир Руменов Милев
4-ТИ: Велислав Христов Миленков
ДАС: Мартин Емилов Стоименов, Вангел Борисов Вангелов
СН: Илонка Миланова Джалева

22 Апр 2017 г. Събота 20:00 ч.
ФК Верея - Монтана
ГС: Валентин Станчев Железов
АС: Станимир Илков Илков, Георги Людмилов Калудов
4-ТИ: Стефан Димитров Димитров
ДАС: Георги Кънчев Димитров, Йото Валентинов Гарабедов
СН: Евгени Георгиев Георгиев

23 Апр 2017 г. Неделя 17:45 ч.
ПФК Черно море - ПФК Локомотив Пловдив 1926 АД
ГС: Ангел Любенов Ангелов
АС: Иво Николаев Колев, Николай Георгиев Георгиев
4-ТИ: Павлин Цветанов Михайлов
ДАС: Ивелин Венциславов Занев, Димитър Иванов Желязков
СН: Георги Генов Нарлев

23 Апр 2017 г. Неделя 20:00 ч.
ПФК ЦСКА-София - ПФК Лудогорец 1945 АД
ГС: Стефан Апостолов Апостолов
АС: Димитър Божидаров Стоилов, Мирослав Максимов Иванов
4-ТИ: Диян Христов Вълков
ДАС: Драгомир Димитров Драганов, Георги Юлиянов Иванов
СН: Йордан Веселинов Гулев

24 Апр 2017 г. Понеделник 20:00 ч.
ОФК Пирин ЕООД - ФК Локомотив Горна Оряховица
ГС: Никола Антонов Попов
АС: Георги Пламенов Тодоров, Мартин Емилов Венев
4-ТИ: Борислав Николаев Колев
ДАС: Владимир Вълков Вълков, Рюстем Джемил Карагарен
СН: Антон Симеонов Генов

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Отначалото на Годината всички Съдии са Щастливи да свирят за Ботевъ-9 дуспи са свирени за Ботевъ!!!
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