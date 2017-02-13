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Пловдив с още 2 титли в шахмата, Асеновград с трима шампиони
10:56 / 18.04.2017 Източник: sport.plovdiv24.bg Отпечатай Изпрати
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Асеновградчанинът Стоян Стоянов спечели титлата на блиц при момчетата до 14 години
В Пловдив, в залите Москва и Париж на "Гранд хотел Пловдив" завършиха Държавните индивидуални първенства по шахмат за момичета и момчета, девойки и юноши до 12, до 14, до 16, до 18 и до 20 години в трите варианта - Стандартен, Ускорен и Блиц.

След трите шампионски титли на Вики Радева, за които Plovdiv24.bg вече информира своите читатели, още двама млади пловдивски шахматисти заслужиха златото. Това са Атанас Кулев и Иван Кочиев от ШК Чесбомб (Пловдив).

Освен това шахматистите на ШК Асеновец-2006 (Асеновград) заслужиха 3 златни медала.

Шампионите и медалистите на Държавните индивидуални първенства по Ускорен шахмат и Блиц за 2017 г. са следните:

момчетата до 12 години:

Ускорен шахмат - 65 състезатели:
Шампион - Атанас Кулев - (ШК "ЧесБомб", Пловдив ) - 6 т. от 9 т. възможни
Второ място - Момчил Петков (ШК "Енергия 21", Добрич) - 6 т.
Трето място - Георги Колев (ШК "ЧесБомб", Пловдив) - 6 т.
4то място - Симеон Тодев (ШК "Пловдив", Пловдив) - 6 т.

Блиц - 44 състезатели:
Шампион - Момчил Петков (ШК "Енергия 21", Добрич) - 6,5 т. от 9 т. възможни
Второ място - Явор Николов (ШК "Бургас 64", Бургас) - 6 т.
Трето място - Симеон Тодев (ШК "Пловдив", Пловдив) - 5,5 т.
4то място - Християн Илиев (ШК "Шумен 2005", Шумен) - 5,5 т.

момчета до 14 години:

Ускорен шахмат - 41 състезатели:

Шампион - Цветан Стоянов (ШК "Бургас 64", Бургас) - 6 т. от 7 възможни
Второ място - Нургюл Салимова (ШК "Бургас 64", Бургас) - 5,5 т.
Трето място - Стоян Ор. Стоянов (ШК "Асеновец 2006", Асеновград) - 5,5 т.

Блиц - 36 състезатели:
Шампион - Стоян Ор. Стоянов (ШК "Асеновец 2006", Асеновград) - 7 т. от 7 възможни
Второ място - Валентин Митев (ШК "Шах ХХІ", София) - 6 т.
Трето място - Нургюл Салимова (ШК "Бургас 64", Бургас) - 5,5 т.

юноши до 16 години:
Ускорен шахмат - 19 състезатели:
Шампион - Иван Кочиев (ШК "ЧесБомб", Пловдив) - 6 т. от 7 т. възможни
Второ място - Лъчезар Йорданов (ШК "Варна", Варна) - 6 т.
Трето място - Давид Цветанов (СКШ "Плевен ХХІ", Плевен) - 6 т.

Блиц - 16 състезатели:
Шампион - Лъчезар Йорданов (ШК "Варна", Варна) - 7 т. от 7 т. възможни
Второ място - Иван Кочиев (ШК "ЧесБомб", Пловдив)- 6 т.
Трето място - Давид Цветанов (СКШ "Плевен ХХІ", Плевен) - 5 т.

юноши до 18 години:
Ускорен шахмат - 15 състезатели:

Шампион - ММ Владимир Сергеев Петров (ШК "Асеновец 2006", Асеновград) - 5,5 т. от 7
Второ място - Ростислав Петков (ШК "Свиленград център", Свиленград) - 5 т.
Трето място - Емил Стефанов (ШК "Етър", Велико Търново) - 5 т.

Блиц - състезатели:
Шампион - Гриин Мория (ШК "Развитие", Кюстендил) - 5 т. от 6 възможни
Второ място - Емил Стефанов (ШК "Етър", Велико Търново) - 4 т.
Трето място - Борис Иванов (ШК "Шумен 2005", Шумен - 4 т.

юноши до 20 години:
Ускорен шахмат - 7 състезатели:
Шампион - Веселин Методиев (ШК "Виктори", Благоевград) - 6 т. от 7 възможни
Второ място - ММ Мартин Петров (ШК "Асеновец 2006", Асеновград) - 4,5 т.
Трето място - Дарио Дерешки (СКШ "Плевен ХХІ", Плевен) - 4 т.

Блиц - 8 състезатели:
Шампион - ММ Мартин Петров (ШК "Асеновец 2006", Асеновград) - 6 т. от 7 възможни
Второ място - Преслав Петков (ШК "Свиленград център", Свиленград) - 6 т.
Трето място - Веселин Методиев (ШК "Виктори", Благоевград) - 5 т.

момичетата до 12 години:
Ускорен шахмат - 26 състезателки:
Шампионка - Надя Тончева (ШК "Левски", София) - 7 т. от 7 възможни
Второ място - Любомира Ленкова (СКШ "Плевен ХХІ", Плевен) - 6 т.
Трето място - Патрицие Найманова (ШС "Михаил Тал", Червен бряг) - 5 т.

Блиц - 23 състезателки:
Шампионка - Надя Тончева (ШК "Левски", София) - 7 т. от 7 възможни
Второ място - Патрицие Найманова (ШС "Михаил Тал", Червен бряг) - 5,5 т.
Трето място - Виктория Стрендева (ШК "Виктори", Благоевград) - 5,5 т.

момичета до 14 години:
Ускорен шахмат - 9 състезателки:
Шампионка - Елиф Мехмед (ШК "Асеневци", Велико Търново) - 5,5 т. от 6 възможни
Второ място - Галя Читакова (ШК "Пловдив", Пловдив) - 4,5 т.
Трето място - Стефани Костева (ШК "Виктори", Благоевград) - 3,5 т.

Блиц - 7 състезателки:
Шампионка - Елиф Мехмед (ШК "Асеневци", Велико Търново) - 6 т. от 7 възможни
Второ място - Галя Читакова (ШК "Пловдив", Пловдив) - 3,5 т.
Трето място - Пея Карова (ШК "Пловдив", Пловдив) - 3,5 т.

девойки до 16 години:
Ускорен шахмат - 10 състезателки:
Шампионка - Виктория Радева (ШК "Локомотив - 2000", Пловдив) - 5 т. от 6 възможни
Второ място - Наталия Грабчева (Столичен център по шахмат, София) - 4,5 т.
Трето място - Мариета Костадинова (ШК "Асеновец 2006", Асеновград) - 4 т.

Блиц - 5 състезателки:
Шампионка - Виктория Радева (ШК "Локомотив - 2000", Пловдив) - 4 т. от 4 възможни
Второ място - Ивелина Сашова (ШК "Михаил Тал", Червен бряг) - 2,5 т.
Трето място - Габриела Великова (ШК "Шах ХХІ", София) - 1,5 т.

девойки до 18 години:
Ускорен шахмат - 7 състезателки:
Шампионка - Доника Шивачева (СКШ "Тунджа", Ямбол) - 5,5 т. от 7 възможни
Второ място - Дарина Димитрова (ШК "Одесос", Варна) - 4 т.
Трето място - Нона Мирчева (ШК "Шумен 2005", Шумен) - 4 т.

Блиц - 7 състезателки:
Шампионка - Никол Илиева (ШК "Михаил Тал", Червен бряг) - 4,5 т. от 7 възможни
Второ място - Нона Мирчева (ШК "Шумен 2005", Шумен) - 4 т.
Трето място - Стелияна Брезелиева (ШК "Асеновец 2006", Асеновград) - 4 т.

девойки до 20 години:
Ускорен шахмат - 4 състезателки:
Шампионка - Никол Илиева (ШК "Михаил Тал", Червен бряг) - 3,5 т. от 4 възможни
Второ място - Петя Караиванова (ШК "Асеновец 2006", Асеновград) - 2,5 т.
Трето място - Симонета Иванова (ШК "Спартак Плевен ХХІ", Плевен) - 2 т.

Блиц - 4 състезателки:
Шампионка - Симонета Иванова (ШК "Спартак Плевен ХХІ", Плевен) - 5 т. от 6 възможни
Второ място - Николета Господинова (ШК "Георги Даскалов", Варна) - 4 т.
Трето място - Кристина Йорданова (ШК "Михаил Тал", Червен бряг) - 2,5 т.

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