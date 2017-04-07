Депутат свири на Локо срещу Левски 12:25 / 06.04.2017 Източник: sport.plovdiv24.bg Отпечатай Изпрати © Plovdiv24.bg Новоизбраният депутат Стефан Апостолов ще раздава правосъдие на Герена БФС обяви съдийските назначения за всички мачове от 27-ия кръг в Първа лига. Наряд за сблъсъка между Левски и Локо (Пд) получи новоизбраният депутат Стефан Апостолов.



Ангел Баялцалиев пък ще е в Коматево, където Ботев посреща Монтана утре вечер. 8 Апр 2017 г. Събота 20:00 ч.

ПФК ЦСКА-София - ПФК Черно море

ГС: Никола Антонов Попов

АС: Георги Пламенов Тодоров, Мартин Емилов Венев

4-ТИ: Илиян Петров Капарашев

ДАС: Георги Димитров Давидов, Мартин Емилов Стоименов

СН: Кирил Манолов Лозанов



9 Апр 2017 г. Неделя 17:30 ч.

ПФК Левски АД - ПФК Локомотив Пловдив 1926 АД

ГС: Стефан Апостолов Апостолов

АС: Дениз Пиринов Соколов, Милен Дончев Арабаджиев

4-ТИ: Мирослав Максимов Иванов

ДАС: Станислав Тошев Ставров, Таско Цанчев Тасков

СН: Йордан Костадинов Иванов



9 Апр 2017 г. Неделя 20:00 ч.

ПФК Лудогорец 1945 АД - ФК Дунав 2010

ГС: Драгомир Димитров Драганов

АС: Александър Ангелов Атанасов, Димо Дамянов Вълчев

4-ТИ: Николай Тодоров Христов

ДАС: Валентин Станчев Железов, Петър Кирилов Костадинов

СН: Георги Крумов Виделов



7 Апр 2017 г. Петък 20:00 ч.

ПФК Ботев АД - Монтана

ГС: Ангел Детелинов Баялцалиев

АС: Мартин Руменов Ангелов, Румен Емилов Иванов

4-ТИ: Даниел Милков Ников

ДАС: Никола Илиянов Атанасов, Георги Милков Гинчев

СН: Веселин Богданов Йорданов



10 Апр 2017 г. Понеделник 20:00 ч.

ФК Верея - ПФК Славия АД

ГС: Ивайло Иванов Стоянов

АС: Иво Николаев Колев, Велислав Христов Миленков

4-ТИ: Андрей Венков Николов

ДАС: Георги Николов Кабаков, Радослав Петров Гидженов

СН: Евгени Георгиев Георгиев



7 Апр 2017 г. Петък 17:30 ч.

ОФК Пирин ЕООД - ПФК Нефтохимик 1962 АД

ГС: Станислав Георгиев Тодоров

АС: Диян Христов Вълков, Мартин Иванов Димитров

4-ТИ: Павлин Цветанов Михайлов

ДАС: Волен Валентинов Чинков, Петър Стефанов Доровски

СН: Антон Симеонов Генов



8 Апр 2017 г. Събота 17:45 ч.

ПФК Берое ЕАД - ФК Локомотив Горна Оряховица

ГС: Ангел Любенов Ангелов

АС: Мартин Веселинов Маргаритов, Николай Неделчев Чакъров

4-ТИ: Станимир Илков Илков

ДАС: Николай Йорданов Колев, Мустафа Севди Шефкет

СН: Димитър Панайотов Костов Мачовете по ТВ! Пълна програма на всички мачове на живо по телевизиите.

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