Депутат свири на Локо срещу Левски

Ангел Баялцалиев пък ще е в Коматево, където Ботев посреща Монтана утре вечер.
8 Апр 2017 г. Събота 20:00 ч.
ПФК ЦСКА-София - ПФК Черно море
ГС: Никола Антонов Попов
АС: Георги Пламенов Тодоров, Мартин Емилов Венев
4-ТИ: Илиян Петров Капарашев
ДАС: Георги Димитров Давидов, Мартин Емилов Стоименов
СН: Кирил Манолов Лозанов
9 Апр 2017 г. Неделя 17:30 ч.
ПФК Левски АД - ПФК Локомотив Пловдив 1926 АД
ГС: Стефан Апостолов Апостолов
АС: Дениз Пиринов Соколов, Милен Дончев Арабаджиев
4-ТИ: Мирослав Максимов Иванов
ДАС: Станислав Тошев Ставров, Таско Цанчев Тасков
СН: Йордан Костадинов Иванов
9 Апр 2017 г. Неделя 20:00 ч.
ПФК Лудогорец 1945 АД - ФК Дунав 2010
ГС: Драгомир Димитров Драганов
АС: Александър Ангелов Атанасов, Димо Дамянов Вълчев
4-ТИ: Николай Тодоров Христов
ДАС: Валентин Станчев Железов, Петър Кирилов Костадинов
СН: Георги Крумов Виделов
7 Апр 2017 г. Петък 20:00 ч.
ПФК Ботев АД - Монтана
ГС: Ангел Детелинов Баялцалиев
АС: Мартин Руменов Ангелов, Румен Емилов Иванов
4-ТИ: Даниел Милков Ников
ДАС: Никола Илиянов Атанасов, Георги Милков Гинчев
СН: Веселин Богданов Йорданов
10 Апр 2017 г. Понеделник 20:00 ч.
ФК Верея - ПФК Славия АД
ГС: Ивайло Иванов Стоянов
АС: Иво Николаев Колев, Велислав Христов Миленков
4-ТИ: Андрей Венков Николов
ДАС: Георги Николов Кабаков, Радослав Петров Гидженов
СН: Евгени Георгиев Георгиев
7 Апр 2017 г. Петък 17:30 ч.
ОФК Пирин ЕООД - ПФК Нефтохимик 1962 АД
ГС: Станислав Георгиев Тодоров
АС: Диян Христов Вълков, Мартин Иванов Димитров
4-ТИ: Павлин Цветанов Михайлов
ДАС: Волен Валентинов Чинков, Петър Стефанов Доровски
СН: Антон Симеонов Генов
8 Апр 2017 г. Събота 17:45 ч.
ПФК Берое ЕАД - ФК Локомотив Горна Оряховица
ГС: Ангел Любенов Ангелов
АС: Мартин Веселинов Маргаритов, Николай Неделчев Чакъров
4-ТИ: Станимир Илков Илков
ДАС: Николай Йорданов Колев, Мустафа Севди Шефкет
СН: Димитър Панайотов Костов