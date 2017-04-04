Áîòåâ íà ïîëóôèíàë! Ìå÷òèòå ïðîäúëæàâàò!

Áîòåâ (Ïä) ñå êëàñèðà íà ïîëóôèíàë â òóðíèðà çà Êóïàòà íà Áúëãàðèÿ. "Êàíàð÷åòàòà" ïîáåäèõà Ïèðèí ñ 1:0 â ÷åòâúðòôèíàëåí äâóáîé, êîéòî ñå èãðà íà ñòàäèîí "Õðèñòî Áîòåâ" â Áëàãîåâãðàä.
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Åäèíñòâåíîòî ïîïàäåíèå áå äåëî íà êàïèòàíà Ëú÷åçàð Áàëòàíîâ
â 27-àòà ìèíóòà. Òàêà ìå÷òèòå íà æúëòî-÷åðíèòå çà öåííèÿ òðîôåé ïðîäúëæàâàò.
Äâàòà òèìà èçëÿçîõà íà òåðåíà ñ áåëè òåíèñêè ñ íàäïèñ "Êàóçà êîëåæà". Ìà÷úò çàïî÷íà çëå çà äîìàêèíèòå, òúé êàòî îùå â 6-àòà ìèíóòà áèâøåòî "êàíàð÷å" Îðëèí Ñòàðîêèí
ïîëó÷è êîíòóçèÿ è ìàëêî ïî-êúñíî áå çàìåíåí ïðèíóäèòåëíî îò Äàíèåë Ìëàäåíîâ
.
Áîòåâ îòêðè ðåçóëòàòà â 27-àòà ìèíóòà ñëåä îòëè÷íà êîìáèíàöèÿ. Ôåëèïå Áðèçîëà öåíòðèðà â ïåíàëòà êúì Îìàð Êîñîêî
. Òîé ñâàëè òîïêàòà êúì âðúõëèòàùèÿ Ëú÷åçàð Áàëòàíîâ
, êîéòî ñ ïëúòåí øóò ñ äåñíèÿ êðàê îïúíà ìðåæàòà çàä âðàòàðÿ Ìàêåíäæèåâ - 0:1.
Äåñåò ìèíóòè ïî-êúñíî ïîðåäèöà îò äâîéíè ïîäàâàíèÿ ìåæäó Îìàð Êîñîêî è Àíòîíèî Âóòîâ çàâúðøèõà ñ óäàð íà ïîñëåäíèÿ, íî ñå ïîëó÷è ðèêîøåò è çàùèòíèê íà Ïèðèí èç÷èñòè.
Â íà÷àëîòî íà âòîðîòî ïîëóâðåìå äâóáîÿò áå ïðåêúñíàò íà äâà ïúòè çà íÿêîëêî ìèíóòè çàðàäè ôåíîâåòå íà äâàòà òèìà, êîèòî âúçïëàìåíèõà äîñòà äèìêè è âèäèìîñòòà áå òâúðäå ìàëêà.
Ïèðèí ñúçäàäå ïúðâîòî ñè äîáðî ïîëîæåíèå ÷àê â 54-àòà ìèíóòà. Òîâà ñòàíà ÷ðåç Ñòèëÿí Íèêîëîâ, êîéòî îòïðàâè ñèëåí øóò ïî çåìÿ, íî âðàòàðÿò íà Áîòåâ Ãåîðãè Ãåîðãèåâ âíèìàâàøå è óëîâè òîïêàòà.
Â 68-àòà ìèíóòà Áðèçîëà íàïðåäíà ïðåç öåíòúðà è îòïðàâè áîìáåí øóò, à ñòðàæúò íà äîìàêèíèòå Áëàãîé Ìàêåíäæèåâ èçáè â êîðíåð.
Â 72-àòà ìèíóòà Òðàÿíîâ áå áëèçî äî èçðàâíÿâàíå, íî ñëåä ñèëíèÿ ìó óäàð òîïêàòà ïðîôó÷à ïîêðàé ãðåäàòà.
Â 87-àòà ìèíóòà âëåçëèÿò íà ñìÿíà Êðóì Ñòîÿíîâ áå èçâåäåí ñàì ñðåùó âðàòàðÿ íà Ïèðèí, íî îò 10-èíà ìåòðà øóòèðà ñ äåñíèÿ êðàê â àóò.
Ïèðèí - Áîòåâ 0:1
Ïèðèí: Áëàãîé Ìàêåíäæèåâ, Ðóìåí Ñàíäåâ, Ñòèëèÿí Íèêîëîâ, Àëåêñàíäúð Áàøëèåâ, Òîäîð Òðàÿíîâ, Àíòîí Êîñòàäèíîâ (54- Èâàí Öâåòêîâ), Þëèÿí Ïîïåâ, Îðëèí Ñòàðîêèí (9- Äàíèåë Ìëàäåíîâ), Ðîñ Äæåíêèíñ (71- Êîñòàäèí Íè÷åâ), Òîíè Òàñåâ, Ñòàíèñëàâ Êîñòîâ.
Áîòåâ: Ãåîðãè Ãåîðãèåâ, Öâåòîìèð Ïàíîâ, Ðàäîñëàâ Òåðçèåâ, Âèêòîð Ãåíåâ, Ëàçàð Ìàðèí, Ôåëèïå Áðèçîëà, Ìåëåäæå Îìíèáåñ (77- Ñåðêàí Þñåèí), Ëú÷åçàð Áàëòàíîâ, Òîäîð Íåäåëåâ, Àíòîíèî Âóòîâ (85- Êðóì Ñòîÿíîâ), Îìàð Êîñîêî (64- Ôåðíàíäî Âèàíà).