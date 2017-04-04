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Íà÷àëîÔóòáîëÒåíèñÁàñêåòáîëÂîëåéáîëÄðóãèÄÞØÔóòçàëÈíòåðâþÃàëåðèèËè÷íîñòèÑòàòèñòèêè
Áîòåâ íà ïîëóôèíàë! Ìå÷òèòå ïðîäúëæàâàò!
21:53 / 04.04.2017 Èçòî÷íèê: sport.plovdiv24.bg Îòïå÷àòàé Èçïðàòè
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Áîòåâ (Ïä) ñå êëàñèðà íà ïîëóôèíàë â òóðíèðà çà Êóïàòà íà Áúëãàðèÿ. "Êàíàð÷åòàòà" ïîáåäèõà Ïèðèí ñ 1:0 â ÷åòâúðòôèíàëåí äâóáîé, êîéòî ñå èãðà íà ñòàäèîí "Õðèñòî Áîòåâ" â Áëàãîåâãðàä.

Åäèíñòâåíîòî ïîïàäåíèå áå äåëî íà êàïèòàíà Ëú÷åçàð Áàëòàíîâ â 27-àòà ìèíóòà. Òàêà ìå÷òèòå íà æúëòî-÷åðíèòå çà öåííèÿ òðîôåé ïðîäúëæàâàò.

Äâàòà òèìà èçëÿçîõà íà òåðåíà ñ áåëè òåíèñêè ñ íàäïèñ "Êàóçà êîëåæà". Ìà÷úò çàïî÷íà çëå çà äîìàêèíèòå, òúé êàòî îùå â 6-àòà ìèíóòà áèâøåòî "êàíàð÷å" Îðëèí Ñòàðîêèí ïîëó÷è êîíòóçèÿ è ìàëêî ïî-êúñíî áå çàìåíåí ïðèíóäèòåëíî îò Äàíèåë Ìëàäåíîâ.

Áîòåâ îòêðè ðåçóëòàòà â 27-àòà ìèíóòà ñëåä îòëè÷íà êîìáèíàöèÿ. Ôåëèïå Áðèçîëà öåíòðèðà â ïåíàëòà êúì Îìàð Êîñîêî. Òîé ñâàëè òîïêàòà êúì âðúõëèòàùèÿ Ëú÷åçàð Áàëòàíîâ, êîéòî ñ ïëúòåí øóò ñ äåñíèÿ êðàê îïúíà ìðåæàòà çàä âðàòàðÿ Ìàêåíäæèåâ - 0:1.

Äåñåò ìèíóòè ïî-êúñíî ïîðåäèöà îò äâîéíè ïîäàâàíèÿ ìåæäó Îìàð Êîñîêî è Àíòîíèî Âóòîâ çàâúðøèõà ñ óäàð íà ïîñëåäíèÿ, íî ñå ïîëó÷è ðèêîøåò è çàùèòíèê íà Ïèðèí èç÷èñòè.

Â íà÷àëîòî íà âòîðîòî ïîëóâðåìå äâóáîÿò áå ïðåêúñíàò íà äâà ïúòè çà íÿêîëêî ìèíóòè çàðàäè ôåíîâåòå íà äâàòà òèìà, êîèòî âúçïëàìåíèõà äîñòà äèìêè è âèäèìîñòòà áå òâúðäå ìàëêà.

Ïèðèí ñúçäàäå ïúðâîòî ñè äîáðî ïîëîæåíèå ÷àê â 54-àòà ìèíóòà. Òîâà ñòàíà ÷ðåç Ñòèëÿí Íèêîëîâ, êîéòî îòïðàâè ñèëåí øóò ïî çåìÿ, íî âðàòàðÿò íà Áîòåâ Ãåîðãè Ãåîðãèåâ âíèìàâàøå è óëîâè òîïêàòà.

Â 68-àòà ìèíóòà Áðèçîëà íàïðåäíà ïðåç öåíòúðà è îòïðàâè áîìáåí øóò, à ñòðàæúò íà äîìàêèíèòå Áëàãîé Ìàêåíäæèåâ èçáè â êîðíåð.

Â 72-àòà ìèíóòà Òðàÿíîâ áå áëèçî äî èçðàâíÿâàíå, íî ñëåä ñèëíèÿ ìó óäàð òîïêàòà ïðîôó÷à ïîêðàé ãðåäàòà.

Â 87-àòà ìèíóòà âëåçëèÿò íà ñìÿíà Êðóì Ñòîÿíîâ áå èçâåäåí ñàì ñðåùó âðàòàðÿ íà Ïèðèí, íî îò 10-èíà ìåòðà øóòèðà ñ äåñíèÿ êðàê â àóò.

Ïèðèí - Áîòåâ 0:1
Ãîëìàéñòîð: 0:1 Ëú÷åçàð Áàëòàíîâ (27)

Ïèðèí: Áëàãîé Ìàêåíäæèåâ, Ðóìåí Ñàíäåâ, Ñòèëèÿí Íèêîëîâ, Àëåêñàíäúð Áàøëèåâ, Òîäîð Òðàÿíîâ, Àíòîí Êîñòàäèíîâ (54- Èâàí Öâåòêîâ), Þëèÿí Ïîïåâ, Îðëèí Ñòàðîêèí (9- Äàíèåë Ìëàäåíîâ), Ðîñ Äæåíêèíñ (71- Êîñòàäèí Íè÷åâ), Òîíè Òàñåâ, Ñòàíèñëàâ Êîñòîâ.

Áîòåâ: Ãåîðãè Ãåîðãèåâ, Öâåòîìèð Ïàíîâ, Ðàäîñëàâ Òåðçèåâ, Âèêòîð Ãåíåâ, Ëàçàð Ìàðèí, Ôåëèïå Áðèçîëà, Ìåëåäæå Îìíèáåñ (77- Ñåðêàí Þñåèí), Ëú÷åçàð Áàëòàíîâ, Òîäîð Íåäåëåâ, Àíòîíèî Âóòîâ (85- Êðóì Ñòîÿíîâ), Îìàð Êîñîêî (64- Ôåðíàíäî Âèàíà).



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04.04.2017
04.04.2017
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04.04.2017
03.04.2017
03.04.2017
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Åõ ìå÷òè ìå÷òè ïîíå çà òÿõ íå âè èñêàò ïàðè ðŸ˜‚
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Åé, Ñòèêñ! Äà òè ãî òóðà â ìàçíàòà, ìèðèçëèâà, ìàíãàëñêà óñòè÷êà! ßæ ìè óÿ!
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Ïàîëî óòðå ùå èì ãî òóðè íà áóôåðèòå ðŸ˜ƒðŸ˜ƒðŸ˜‰
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Îáùî âçåòî, ìíîãî ñòàáèëíà èãðà â çàùèòà, äîáðî èçíàñÿíå íà òîïêàòà íàïðåä. Ïðîòèâíèêúò íÿìàøå èäåÿ êàê äà ñúçäàäå ãîëîâî ïîëîæåíèå, çà äà íè âêàðà. Äàæå Âóé÷îòî íå ìîæà äà èì ïîìîãíå. Íàøèÿò ãîë áå èçðàáîòåí ñ ÷óäåñíà êîìáèíàöèÿ! Áðàâî, êàíàðè!
Êàíàð1979
zashto plashtame zdravni osigurovki kato ne ni obrashtat nikakvo vnimanie vav bolnicite i predi malko se naloji da otida na chastna klinika da platq 150 leva i da me obslujat kachestveno kakto e redno i vav darjavnite bolnici dnes rabrah zashto ponqkoga h
íà 04.04.2017 ã.
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Ïðîãíîçèðàé
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