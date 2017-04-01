Късметлийски за Ботев съдия отново идва в Коматево

Мачът Берое - Локо (Пд) пък бе поверен на Драгомир Драганов. Под негово ръководство черно-белите вече спечелиха веднъж в Стара Загора, но срещу тима на Верея с 1:0, припомня още Plovdiv24.bg
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31 Мар 2017 г. Петък 17:30 ч.
ОФК Пирин ЕООД - ПФК Нефтохимик 1962 АД
ГС: Станислав Тошев Ставров
АС: Илиян Петров Капарашев, Даниел Милков Ников
4-ТИ: Димитър Божидаров Стоилов
ДАС: Вихрен Веселинов Манев, Георги Милков Гинчев
СН: Костадин Ангелов Гергинов
31 Мар 2017 г. Петък 20:00 ч.
ПФК Ботев АД - Монтана
ГС: Георги Димитров Давидов
АС: Георги Йорданов Дойнов, Милен Дончев Арабаджиев
4-ТИ: Велислав Христов Миленков
ДАС: Валентин Георгиев Станчев, Иван Георгиев Пенчев
СН: Валери Николов Цветков
1 Апр 2017 г. Събота 15:00 ч.
ПФК Берое ЕАД - ПФК Локомотив Пловдив 1926 АД
ГС: Драгомир Димитров Драганов
АС: Диян Христов Вълков, Александър Ангелов Атанасов
4-ТИ: Николай Георгиев Георгиев
ДАС: Николай Йорданов Колев, Ангел Любенов Ангелов
СН: Мартин Живков Богдев
1 Апр 2017 г. Събота 17:30 ч.
ПФК Черно море - ПФК Левски АД
ГС: Станислав Георгиев Тодоров
АС: Мартин Иванов Димитров, Станимир Илков Илков
4-ТИ: Стефан Димитров Димитров
ДАС: Владимир Вълков Вълков, Рюстем Джемил Карагарен
СН: Йордан Веселинов Гулев
1 Апр 2017 г. Събота 20:00 ч.
ПФК ЦСКА-София - ПФК Лудогорец 1945 АД
ГС: Стефан Апостолов Апостолов
АС: Веселин Мишев Добриянов, Петър Николов Джугански
4-ТИ: Мирослав Максимов Иванов
ДАС: Ивайло Иванов Стоянов, Георги Юлиянов Иванов
СН: Радан Василев Мирянов
2 Апр 2017 г. Неделя 17:30 ч.
ФК Дунав 2010 - ПФК Славия АД
ГС: Никола Антонов Попов
АС: Георги Людмилов Калудов, Тони Бонев Пандарски
4-ТИ: Павлин Цветанов Михайлов
ДАС: Георги Кънчев Димитров, Петър Стефанов Доровски
СН: Светослав Петров Славов
2 Апр 2017 г. Неделя 20:00 ч.
ФК Локомотив Горна Оряховица - ФК Верея
ГС: Георги Николов Кабаков
АС: Иво Николаев Колев, Борислав Николаев Колев
4-ТИ: Румен Емилов Иванов
ДАС: Ангел Детелинов Баялцалиев, Боян Георгиев Славков
СН: Георги Генов Нарлев