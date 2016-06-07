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Правилен ли е изборът на Хубчев? Вижте националите
14:49 / 14.03.2017 Източник: sport.plovdiv24.bg Отпечатай Изпрати
© БФС
Селекционерът на националния отбор на България Петър Хубчев обяви състава за световната квалификация срещу Холандия на 25 март. Отборът ще започне подготовката си за предстоящия двубой на 19 март на Националната футболна база в Бояна.

На 21-и март селекционерът Хубчев и футболисти от тима ще участват в среща с медиите, като часът ще бъде уточнен допълнително.

Съставът на "А" националния отбор за световната квалификация срещу Холандия:

Вратари: Николай Михайлов ("Мерсин", Турция), Владислав Стоянов ("Лудогорец"), Георги Китанов (ЦСКА-София).

Защитници: Стефан Велков ("Славия"), Божидар Чорбаджийски (ЦСКА-София), Антон Недялков (ЦСКА-София), Николай Бодуров (ЦСКА-София), Страхил Попов ("Касъмпаша", Турция), Георги Терзиев ("Хайдук" Сплит, Хърватия), Васил Божиков ("Касъмпаша", Турция), Петър Занев ("Амкар" Перм, Русия).

Полузащитници и нападатели: Светослав Дяков ("Лудогорец"), Александър Цветков ("Черно море"), Георги Костадинов ("Левски"), Божидар Краев ("Левски"), Станислав Манолев (ЦСКА-София), Александър Василев ("Лудогорец"), Кирил Десподов (ЦСКА-София), Ивайло Чочев ("Палермо", Италия), Симеон Славчев ("Лехия" Гданск, Полша), Георги Миланов (ЦСКА Москва, Русия), Николай Димитров ("Урал", Русия), Александър Тонев ("Кротоне", Италия), Спас Делев ("Погон" Шчечин, Полша), Андрей Гълъбинов ("Новара", Италия), Ивелин Попов ("Спартак" Москва, Русия).

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Тоя паляк и тои знае само май дупе да дава!Кво ги вика тия от тва измисленото отборче,само некви имена дето само той не знае,че са приключили с футбола.Аза синковеца знаем,колкото повече голове му вкарват или не играе толкова повече го викат!!!Срамници пълни хахахахаха
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