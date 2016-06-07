Вратар на Локо също повикан в националния отбор

© Селекционерът на националния отбор на България до 18 годишна възраст (родени 1999 г.) Ангел Стойков обяви групата за приятелските срещи с Финландия, които ще се проведат на 18-и и 20-и март в комплекс "Царско село" в София.

Plovdiv24.bg вече вече информира своите читатели за повиквателната на Здравко Жилов от Ботев (Пд). В групата е и вратарят на Локо (Пд) Стефан Дафовски.

Тимът се събира на подготвителен лагер от 16 март. Вратари: Димитър Шейтанов ("Левски"), Стефан Дафовски ("Локомотив" Пд),



Защитници: Александър Бастунов ("Септември"), Валентин Антов (ЦСКА-София), Иван Турицов (ЦСКА-София), Димитър Илиев ("Лудогорец"), Мартин Минчев ("Лудогорец"), Иван Калайджийски ("Левски"), Руси Грозев ("Нефтохимик").



Полузащитници и нападатели: Алекс Петков ("Хартс", Шотландия), Йордан Тодоров ("Септември"), Николай Янков (ЦСКА-София), Тони Иванов ("Лудогорец"), Цветослав Петров ("Лудогорец"), Здравко Жилов ("Ботев" Пд), Александър Златков ("Славия"), Радослав Живков (ЦСКА-София), Николай Дросев ("Берое"), Илия Юруков ("Левски"), Мартин Димитров ("Локомотив" ГО).