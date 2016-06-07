Вратар на Локо също повикан в националния отбор

Тимът се събира на подготвителен лагер от 16 март.
Вратари: Димитър Шейтанов ("Левски"), Стефан Дафовски ("Локомотив" Пд),
Защитници: Александър Бастунов ("Септември"), Валентин Антов (ЦСКА-София), Иван Турицов (ЦСКА-София), Димитър Илиев ("Лудогорец"), Мартин Минчев ("Лудогорец"), Иван Калайджийски ("Левски"), Руси Грозев ("Нефтохимик").
Полузащитници и нападатели: Алекс Петков ("Хартс", Шотландия), Йордан Тодоров ("Септември"), Николай Янков (ЦСКА-София), Тони Иванов ("Лудогорец"), Цветослав Петров ("Лудогорец"), Здравко Жилов ("Ботев" Пд), Александър Златков ("Славия"), Радослав Живков (ЦСКА-София), Николай Дросев ("Берое"), Илия Юруков ("Левски"), Мартин Димитров ("Локомотив" ГО).