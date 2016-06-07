Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюГалерииЛичностиСтатистики
Спортните новини: Днес (11) | Вчера (12)
Да чакаме ли нещо от този отбор? Вижте "чужденците" на Хубчев
15:27 / 09.03.2017 Източник: sport.plovdiv24.bg Отпечатай Изпрати
© БФС
Селекционерът на националния отбор на България Петър Хубчев обяви разширен състав от футболисти, състезаващи се в чуждестранни клубове за световната квалификация срещу Холандия на 25 март.

В следващите няколко дни ще бъде обявена и окончателната група от футболисти за предстоящата квалификация. Националният отбор ще се събере на лагер на 19 март.

Ето го разширения списък с футболисти, играещи в чуждестранни клубове:

Николай Михайлов ("Мерсин", Турция), Страхил Попов ("Касъмпаша", Турция), Георги Терзиев ("Хайдук" Сплит, Хърватия), Васил Божиков ("Касъмпаша", Турция), Петър Занев ("Амкар" Перм, Русия), Ивайло Чочев ("Палермо", Италия), Симеон Славчев ("Лехия" Гданск, Полша), Георги Миланов (ЦСКА Москва, Русия), Николай Димитров ("Урал", Русия), Александър Тонев ("Кротоне", Италия), Спас Делев ("Погон" Шчечин, Полша), Андрей Гълъбинов ("Новара", Италия), Ивелин Попов ("Спартак" Москва, Русия).

Още по темата: общо новини по темата: 60
07.03.2017
20.02.2017
27.01.2017
26.01.2017
25.01.2017
05.01.2017
предишна страница [ 1/10 ] следващата страница
Мачовете по ТВ! Пълна програма на всички мачове на живо по телевизиите.
Свали на своя телефон: Android или iOS!






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Прогнозирай
Байер Леверкузен
10.03
Вердер
1
X
2
Друг тип прогноза:
Отвори мача,
виж прогнозите
Актуални Четени Теми
 Бивш защитник на Ботев се уреди с нов договор в Кипър
 Харуби няма шанс да премине в ЦСКА през лятото
 Пътят към финала отворен за Ботев след реми във Варна
 Ето ги съдийските наряди за мачовете на Ботев и Локо
 Е това е късмет! Баскетболистка спечели волейболна награда
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти
За реклама
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
©2004 - 2016 Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта. Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: