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Ето ги съдийските наряди за мачовете на Ботев и Локо
12:25 / 09.03.2017 Източник: sport.plovdiv24.bg Отпечатай Изпрати
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Стефан Апостолов ще ръководи двубоя между Дунав и Локо (Пд) утре
БФС обяви днес съдийските назначения за всички двубои от 24-ия кръг в Първа професионална лига:

10 Мар 2017 г. Петък 17:30 ч.
ФК Дунав 2010 - ПФК Локомотив Пловдив 1926 АД
ГС: Стефан Апостолов Апостолов
АС: Александър Ангелов Атанасов, Велислав Христов Миленков
4-ТИ: Христо Пламенов Хаджийски
ДАС: Тихомир Асенов Алексов, Вангел Борисов Вангелов
СН: Веселин Богданов Йорданов

11 Мар 2017 г. Събота 15:00 ч.
ПФК Черно море - ПФК Ботев АД
ГС: Ангел Детелинов Баялцалиев
АС: Драгомир Руменов Милев, Борислав Николаев Колев
4-ТИ: Андрей Венков Николов
ДАС: Стефан Демирев Павлов, Петър Кирилов Костадинов
СН: Мартин Живков Богдев

11 Мар 2017 г. Събота 17:30 ч.
ПФК ЦСКА-София - Монтана
ГС: Станислав Тошев Ставров
АС: Илиян Петров Капарашев, Милен Дончев Арабаджиев
4-ТИ: Мартин Руменов Ангелов
ДАС: Ангел Любенов Ангелов, Станимир Лозанов Тренчев
СН: Евгени Тодоров Геров

12 Мар 2017 г. Неделя 13:00 ч.
ОФК Пирин ЕООД - ПФК Славия АД
ГС: Валентин Станчев Железов
АС: Диян Христов Вълков, Николай Тодоров Христов
4-ТИ: Стефан Димитров Димитров
ДАС: Мартин Емилов Стоименов, Георги Милков Андреев
СН: Йордан Костадинов Иванов

12 Мар 2017 г. Неделя 15:00 ч.
ПФК Берое ЕАД - ПФК Левски АД
ГС: Николай Йорданов Колев
АС: Петър Николов Джугански, Дениз Пиринов Соколов
4-ТИ: Димитър Божидаров Стоилов
ДАС: Владимир Вълков Вълков, Вихрен Веселинов Манев
СН: Илонка Миланова Джалева

12 Мар 2017 г. Неделя 17:30 ч.
ФК Локомотив Горна Оряховица - ПФК Лудогорец 1945 АД
ГС: Никола Антонов Попов
АС: Веселин Мишев Добриянов, Георги Пламенов Тодоров
4-ТИ: Георги Йорданов Дойнов
ДАС: Георги Димитров Давидов, Георги Милков Гинчев
СН: Ичко Лозев Лозев

13 Мар 2017 г. Понеделник 17:30 ч.
ПФК Нефтохимик 1962 АД - ФК Верея
ГС: Станислав Георгиев Тодоров
АС: Димо Дамянов Вълчев, Светослав Георгиев Динев
4-ТИ: Мартин Иванов Димитров
ДАС: Драгомир Димитров Драганов, Неделчо Танчев Гаджалов
СН: Йордан Веселинов Гулев

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