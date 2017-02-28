Ето кой рефер ще надува свирката на ЦСКА - Ботев

БФС обяви днес съдийските назначения за всички двубои от 22-ия кръг Първа лига:
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|Петър Доровски (крайният вляво) ще е главен съдия на мача на Армията
28 Фев 2017 г. Вторник 15:00 ч.
ФК Дунав 2010 - ПФК Левски АД
ГС: Ивайло Иванов Стоянов
АС: Иво Николаев Колев, Георги Йорданов Дойнов
4-ТИ: Александър Ангелов Атанасов
ДАС: Станислав Георгиев Тодоров, Ангел Детелинов Баялцалиев
СН: Радан Василев Мирянов
28 Фев 2017 г. Вторник 17:30 ч.
ПФК ЦСКА-София - ПФК Ботев АД
ГС: Петър Стефанов Доровски
АС: Андрей Венков Николов, Георги Петров Георгиев
4-ТИ: Юлиян Тошков Тодоров
ДАС: Стефан Демирев Павлов, Станимир Лозанов Тренчев
СН: Димитър Панайотов Костов
1 Мар 2017 г. Сряда 13:00 ч.
ФК Локомотив Горна Оряховица - Монтана
ГС: Валентин Станчев Железов
АС: Станимир Илков Илков, Николай Тодоров Христов
4-ТИ: Румен Емилов Иванов
ДАС: Боян Георгиев Славков, Радослав Петров Гидженов
СН: Константин Делов Писков
1 Мар 2017 г. Сряда 15:00 ч.
ОФК Пирин ЕООД - ПФК Локомотив Пловдив 1926 АД
ГС: Волен Валентинов Чинков
АС: Даниел Милков Ников, Борислав Николаев Колев
4-ТИ: Пламен Хинков Хинков
ДАС: Тихомир Асенов Алексов, Вихрен Веселинов Манев
СН: Евгени Тодоров Геров
1 Мар 2017 г. Сряда 17:30 ч.
ПФК Нефтохимик 1962 АД - ПФК Лудогорец 1945 АД
ГС: Николай Йорданов Колев
АС: Димитър Божидаров Стоилов, Йордан Петров Петров
4-ТИ: Светослав Георгиев Динев
ДАС: Драгомир Димитров Драганов, Петър Кирилов Костадинов
СН: Светослав Петров Славов
2 Мар 2017 г. Четвъртък 15:00 ч.
ПФК Черно море - ПФК Берое ЕАД
ГС: Стефан Апостолов Апостолов
АС: Николай Георгиев Георгиев, Павлин Цветанов Михайлов
4-ТИ: Велислав Христов Миленков
ДАС: Неделчо Танчев Гаджалов, Рюстем Джемил Карагарен
СН: Йордан Веселинов Гулев
2 Мар 2017 г. Четвъртък 17:30 ч.
ФК Верея - ПФК Славия АД
ГС: Георги Николов Кабаков
АС: Мартин Веселинов Маргаритов, Николай Неделчев Чакъров
4-ТИ: Георги Людмилов Калудов
ДАС: Мартин Емилов Стоименов, Румен Красимиров Христов
СН: Йордан Костадинов Иванов