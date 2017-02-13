Локо без Тунчев и испанеца, вижте групата за мача с Верея

Треньорът на Локомотив Едуард Ераносян определи група от 18 футболисти за предстоящия мач с Верея в Стара Загора. Двубоят е утре от 17:30 часа на стадион "Трейс Арена".
© Plovdiv24.bg
От разширения състав на черно-белите отпаднаха Александър Тунчев и испанецът Мигел Луке. Тунчев все пак ще пътува за двубоя, но само като помощник-треньор.
Ето 18-те футболисти, на които ще разчита Едуард Ераносян:
Ясин Ел Харуби, Илко Пиргов, Димитър Везалов, Пламен Крумов, Кирил Котев, Иван Горанов, Павел Виданов, Гилерме де Соуза - Шоко, Роберт Петров, Роберт Петров, Ванчо Траянов, Стефан Йефтоски, Парвизджон Умарбаев, Веселин Марчев, Дани Кики, Димо Бакалов, Димитър Велковски, Дино Мартинович, Мартин Камбуров.