Ñòðàõîòåí ðåêîðä! Ïëîâäèâ èçïðåâàðè öÿëà Åâðîïà ïî ïîñåùàåìîñò!

|2950 - òîëêîâà çðèòåëè áÿõà îôèöèàëíî çàïèñàíè îò Åâðîïåéñêàòà âîëåéáîëíà êîíôåäåðàöèÿ êàòî ïîñåùàåìîñò íà â÷åðàøíèÿ ìà÷ ìåæäó Ìàðèöà (Ïëîâäèâ) è Óíåò ßìàìàé (Áóñòî Àðñèöèî). Âúïðåêè ÷å âèäèìî â çàëà Êîëîäðóìà ïðèñúñòâàõà äîñòà íàä 3000 ÷îâåêà, äîðè òàçè áðîéêà å àáñîëþòåí ðåêîðä çà âñè÷êè 94 ìà÷à îò åâðîïåéñêèÿ êëóáåí òóðíèð çà Êóïàòà íà ÖÅÂ, èãðàíè äî òîçè ìîìåíò - 36 ïðè æåíèòå è 58 ïðè ìúæåòå!
Ëþáîïèòíî å, ÷å ïðåäèøíàòà íàé-äîáðà ïîñåùàåìîñò ñúùî áå îò÷åòåíà â Áúëãàðèÿ - 2700 çðèòåëè íà ìúæêèÿ øåñòíàäåñåòèíàôèíàë ìåæäó ÖÑÊÀ (Ñîôèÿ) è Âîëåé Àìðèñâèë (Àìðèñâèë) â ñòîëè÷íàòà çàëà Àðåíà Àðìååö.
Â òàçè ñâîåîáðàçíà êëàñàöèÿ ñëåäâàò îùå òðè ìà÷à ïðè ñèëíèÿ ïîë. 2506 çðèòåëè ñà ãëåäàëè äîìàêèíñêèÿ ìà÷ íà èòàëèàíñêèÿ ËÏÐ Âîëåé (Ïèà÷åíöà) ñðåùó áåëàðóñêèÿ Ñòðîèòåëü (Ìèíñê) â çàëà Ïàëàáàíêà. Çà ñðåùàòà íà ôðåíñêèÿ Òóð (Òóð) ñ ãîñòóâàùèÿ Êàëöèò (Êàìíèê) îò Ñëîâåíèÿ ñà çàïèñàíè 2500 çðèòåëè.
Â çàëà Ïàëàòðåíòî â Èòàëèÿ, äà ïîäêðåïÿò ìåñòíèòå ëþáèìöè îò Òðåíòèíî Äèàòåê (Òðåíòî) ñðåùó ôèíëàíäñêèÿ Õóðèêààíè (Ëîéìàà), ñà äîøëè 2337 ÷îâåêà.
Ñëåä âïå÷àòëÿâàùàòà ïóáëèêà íà áúëãàðñêèòå øàìïèîíêè îò Ìàðèöà, íàé-ìàñîâî â æåíñêèÿ òóðíèð çà Êóïàòà íà ÖÅÂ ñà ïîäêðåïèëè ñâîèòå â Êðåìîíà, êúäåòî èãðàå äîìàêèíñêèòå ñè ñðåùè íàñòîÿùèÿò êëóáåí øàìïèîí íà Åâðîïà Ïîìè (Êàçàëìàäæîðå). Îáùî 2294 çðèòåëè ñà ãëåäàëè ñðåùàòà íà èòàëèàíñêèÿ òèì ñ èçðàåëñêèÿ Ìàêàáè (Õàéôà).
Ñëåäâàùèòå òðè íàé-ïîñåòåíè ìà÷à âúâ âòîðèÿ ïî ñèëà åâðîòóðíèð ïðè æåíèòå äî òîçè ìîìåíò ñà â Áåêåø÷àáà (Óíãàðèÿ) - 1600, Áóñòî Àðñèöèî (Èòàëèÿ) - 1550, è Òúðãîâèùå (Ðóìúíèÿ) - 1500.