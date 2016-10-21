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Ñòðàõîòåí ðåêîðä! Ïëîâäèâ èçïðåâàðè öÿëà Åâðîïà ïî ïîñåùàåìîñò!
14:33 / 26.01.2017 Èçòî÷íèê: sport.plovdiv24.bg Îòïå÷àòàé Èçïðàòè
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2950 - òîëêîâà çðèòåëè áÿõà îôèöèàëíî çàïèñàíè îò Åâðîïåéñêàòà âîëåéáîëíà êîíôåäåðàöèÿ êàòî ïîñåùàåìîñò íà â÷åðàøíèÿ ìà÷ ìåæäó Ìàðèöà (Ïëîâäèâ) è Óíåò ßìàìàé (Áóñòî Àðñèöèî). Âúïðåêè ÷å âèäèìî â çàëà Êîëîäðóìà ïðèñúñòâàõà äîñòà íàä 3000 ÷îâåêà, äîðè òàçè áðîéêà å àáñîëþòåí ðåêîðä çà âñè÷êè 94 ìà÷à îò åâðîïåéñêèÿ êëóáåí òóðíèð çà Êóïàòà íà ÖÅÂ, èãðàíè äî òîçè ìîìåíò - 36 ïðè æåíèòå è 58 ïðè ìúæåòå!

Ëþáîïèòíî å, ÷å ïðåäèøíàòà íàé-äîáðà ïîñåùàåìîñò ñúùî áå îò÷åòåíà â Áúëãàðèÿ - 2700 çðèòåëè íà ìúæêèÿ øåñòíàäåñåòèíàôèíàë ìåæäó ÖÑÊÀ (Ñîôèÿ) è Âîëåé Àìðèñâèë (Àìðèñâèë) â ñòîëè÷íàòà çàëà Àðåíà Àðìååö.

Â òàçè ñâîåîáðàçíà êëàñàöèÿ ñëåäâàò îùå òðè ìà÷à ïðè ñèëíèÿ ïîë. 2506 çðèòåëè ñà ãëåäàëè äîìàêèíñêèÿ ìà÷ íà èòàëèàíñêèÿ ËÏÐ Âîëåé (Ïèà÷åíöà) ñðåùó áåëàðóñêèÿ Ñòðîèòåëü (Ìèíñê) â çàëà Ïàëàáàíêà. Çà ñðåùàòà íà ôðåíñêèÿ Òóð (Òóð) ñ ãîñòóâàùèÿ Êàëöèò (Êàìíèê) îò Ñëîâåíèÿ ñà çàïèñàíè 2500 çðèòåëè.

Â çàëà Ïàëàòðåíòî â Èòàëèÿ, äà ïîäêðåïÿò ìåñòíèòå ëþáèìöè îò Òðåíòèíî Äèàòåê (Òðåíòî) ñðåùó ôèíëàíäñêèÿ Õóðèêààíè (Ëîéìàà), ñà äîøëè 2337 ÷îâåêà.

Ñëåä âïå÷àòëÿâàùàòà ïóáëèêà íà áúëãàðñêèòå øàìïèîíêè îò Ìàðèöà, íàé-ìàñîâî â æåíñêèÿ òóðíèð çà Êóïàòà íà ÖÅÂ ñà ïîäêðåïèëè ñâîèòå â Êðåìîíà, êúäåòî èãðàå äîìàêèíñêèòå ñè ñðåùè íàñòîÿùèÿò êëóáåí øàìïèîí íà Åâðîïà Ïîìè (Êàçàëìàäæîðå). Îáùî 2294 çðèòåëè ñà ãëåäàëè ñðåùàòà íà èòàëèàíñêèÿ òèì ñ èçðàåëñêèÿ Ìàêàáè (Õàéôà).

Ñëåäâàùèòå òðè íàé-ïîñåòåíè ìà÷à âúâ âòîðèÿ ïî ñèëà åâðîòóðíèð ïðè æåíèòå äî òîçè ìîìåíò ñà â Áåêåø÷àáà (Óíãàðèÿ) - 1600, Áóñòî Àðñèöèî (Èòàëèÿ) - 1550, è Òúðãîâèùå (Ðóìúíèÿ) - 1500.

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Òî÷íàòà áðîéêà íå å âàæíà.Âàæíîòî å äà èìà òàêèâà ñúáèòèÿ â Ïëîâäèâ è ïóáëèêà â íîâàòà çàëà.Òîëêîâà ñà çàïèñàíè îò Åâðîïåéñêàòà Âîëåéáîëíà êîíôåäåðàöèÿ ,êàòî ïîñåùàåìîñò.Ìîæå ñâîäêàòà äà å îò ïðîäàäåíèòå áèëåòè!
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ÁÐÀÂÎ... èñêàøå ìè ñå äà èìà îùå ïîâå÷å õîðà... Íî òàçè öèôðà íà ïîñåòèëèòå õîðà íå å âÿðíà... òóê ñå âèæäàò ïî÷òè âñèêè ïîñåòèòåëè... îò äðóãàòà ñòðàíà èìàøå íå ïîâå÷å îò 100 ÷îâåêà... çàëàòà áåøå íà 30% ïúëíà... è àêî ïðèåìåì ÷å òÿ å 6800 ÷îâåêà... òî â÷åðà èìàøå ìàêñèìóì 2000 ÷îâåêà... êàçâàì âñè÷êî òîâà çà äà ñìå îáåêòèâíè, à íå çà äà õóëÿ... ëè÷íî àç áÿõ òàì ñ öÿëîòî ñè ñåìåéñòâî, ñ öåë äà çàêàðàì ïîâå÷å õîðà.... Èñêàì äà èìà ïîâå÷å è ïîâå÷å õîðà...
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