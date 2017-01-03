Ето футболистите, с които Ботев заминава за Турция

Старши-треньорът на "Ботев" Николай Киров определи група от 24 футболисти, които ще вземат участие в подготвителния лагер в Турция от 22 януари до 3 февруари. "Жълто-черните" ще се придвижат до средиземноморския курорт Алания на два етапа. Разстоянието до Истанбул пловдивчани ще изминат с автобус, след което следва вътрешен полет до Алания.
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В България да лекуват контузии остават Емил Камберов и Исмет Рамадан, а в групата попаднаха следните 24 състезатели:
Георги Георгиев, Мартин Димитров, Иван Чворович, Цветомир Панов, Никола Марин, Крум Стоянов, Лазар Марин, Радослав Терзиев, Кристиан Димитров, Даниел Златков, Атанас Ташолов, Серкан Юсеин, Радослав Апостолов, Меледже Омнибес, Петър Чалъков, Фелипе Бризола, Милко Георгиев, Тодор Неделев, Лъчезар Балтанов, Иван Кирев, Омар Косоко, Кристиан Добрев, Борис Тютюков, Рангел Игнатов