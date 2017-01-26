"Смърфовете" потеглиха за Турция

Тази вечер представителният отбор на Локомотив потегли от Лаута към турския курорт Алания. В 22:00 часа футболисти и треньори отпътуваха за Истанбул, откъдето ще хванат полет към Анталия, а после ще се прехвърлят на автобус до Алания.
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В периода от 16.01.2017 до 29.01.2017 "черно-белите" ще отседнат в 5-звездния хотел Сентидо Голд Айланд. В периода от 29.01.2017 до 09.02.2017 година Локомотив ще бъде отново в Алания, но в друг 5-звезден хотел - Голд Сити Комплекс.
Ето групата, която замина за лагера:
Илко Пиргов, Кристиян Кацарев, Димитър Везалов, Пламен Крумов, Кирил Котев, Иван Горанов, Павел Виданов, Гилерме де Соуза (Шоко), Роберт Петров, Ванчо Траянов, Мигел Луке, Стефан Йефтоски, Парвизджон Умарбаев, Ияд Хамуд, Веселин Марчев, Дани Кики, Димо Бакалов, Димитър Велковски, Пауло Серджо, Дино Мартинович, Мартин Камбуров.
треньори: Едуард Ераносян, Христо Колев, Александър Тунчев, Михайло Шейкероски, Стоян Колев
доктор: Константин Павлов
рехабилитатори: Благой Вангелов и Славчо Меченов
домакин: Георги Костов
В Турция тимът ще изиграе 6 контроли:
26.01.2017 - Локомотив - Кайсар (Казахстан)
28.01.2017 - Локомотив - Словачко (Чехия)
31.01.2017 - Локомотив - Слован Братислава (Словакия)
03.02.2017 - Локомотив - Ростов (Русия)
06.02.2017 - Локомотив - Александрия (Украйна)
08.02.2017 - Локомотив - Милсами (Молдова)