Ето кои футболисти заминават с Локо в Турция

Локомотив Пловдив ще замине на подготвителен лагер в Турция с група от 22-ма футболисти, научи Plovdiv24.bg. Черно-белите потеглят с автобус до Истанбул в неделя (15 януари) в 22,00 часа. На следващия ден е полетът до Анталия и след това още около 70 километра с автобус до хотела.
© Plovdiv24.bg
Последната тренировка на отбора на Лаута ще е утре следобед.
Ето на кои футболисти ще разчита Едуард Ераносян по време на лагера:
Илко Пиргов, Кристиян Кацарев, Димитър Везалов, Пламен Крумов, Кирил Котев, Иван Горанов, Павел Виданов, Гилерме Шоко, Роберт Петров, Ванчо Траянов, Мигел Луке, Стефан Йефтоски, Мартин Райнов, Парвиз Умарбаев, Ияд Хамуд, Веселин Марчев, Дани Кики, Димо Бакалов, Димитър Велковски, Паоло Серджо, Дино Мартинович, Мартин Камбуров.