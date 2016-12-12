Меледже закъсня, вижте всички футболисти, с които ще работи Белия

© Plovdiv24.bg виж галерията Халфът Меледже Омнебес пропусна днешната първа тренировка на Ботев, защото закъсня, предаде репортер на Plovdiv24.bg. Техничарят се появи на базата в Коматево, когато бе изминала вече по-голямата част от първото занимание на тима. По-късно ще започне подготовка и бразилецът Фелипе Бризола.



Ето с кои футболисти на Ботев ще работи засега наставникът Николай Киров - Белия:



Мартин Димитров, Симеон Симеонов, Атанас Пашалиев, Цветомир Панов, Крум Стоянов, Георги Купенов, Атанас Ташолов, Даниел Златков, Кристиан Димитров, Радослав Терзиев, Лъчезар Балтанов, Серкан Юсеин, Радослав Апостолов, Петър Чалъков, Иван Кирев, Тодор Неделев, Милко Георгиев, Рангел Игнатов, Емил Камберов, Исмет Рамадан, Борис Тютюков



Болни: Георги Георгиев, Омар Косоко

Отсъстващи: Фелипе Бризола, Меледже Омнибес